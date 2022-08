கமல்ஹாசனின் ‘கணீர்’ குரல்.. செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில் புல்லரிக்க வைத்த சம்பவம்.. பிரம்மிப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழாவில், சுதந்திர போரில் தமிழர்களின் பங்கை பறைசாற்றும் ஒலி - ஒளி நிகழ்ச்சி நடிகர் கமல்ஹாசன் குரலில் உருவாக்கப்பட்டு அரங்கேற்றப்பட்டது.

Chess Olympiad நிறைவு விழாவில் மீண்டும் கமலின் குரலில் பிரமாண்டம் *Sports | Oneindia Tamil

செஸ் ஒலிம்பியாட் தொடக்க நிகழ்வில், கமல்ஹாசன் குரலில் நடத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சி பெரும் வரவேற்பைப் பெற்ற நிலையில், இன்றும் அதன் தொடர்ச்சியாக 'தமிழ் மண்' கண்கவர் நிகழ்ச்சி அரங்கேற்றப்பட்டது.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களின் வீரமும், தீரமும் கமல்ஹாசனின் குரலில் கேட்க மயிர்க்கூச்செறியச் செய்தது. வெளிநாட்டவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியை வியந்து பார்த்தனர்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் நிறைவு விழா.. 'ஆளப்போறான் தமிழன்’ என மாஸாக என்ட்ரி கொடுத்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

At the Chess Olympiad closing ceremony, a performance was created and staged in the voice of actor Kamal Haasan celebrating the role of Tamils in freedom fight.