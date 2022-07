தமிழகத்தில் ஒரேநாளில் 2,316 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு.. பல மாதத்துக்கு பின் ஒருவர் பலி.. அதிர்ச்சி

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் 2,316 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியான நிலையில் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கொரோனாவால் ஒருவர் பலியாகி உள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதனால் மக்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது தினசரி பாதிப்பு 2000யை கடந்துள்ளது.

இதனால் முகக்கவசம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. முகக்கவசம் அணியாதவர்களிடம் ரூ.500 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

In the last 24 hours in Tamil Nadu, 2,316 people have been confirmed to be infected with Corona, and after a long time, one person has died of Corona. People should be warned about this.