தமிழக சட்டசபை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அனல் பறக்கும் - பிரச்சினைகளை எழுப்ப தயாராகும் எதிர்கட்சிகள்

சென்னை: தமிழக சட்டசபையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இன்று தொடங்குகிறது. கேள்வி நேரம் அமைச்சர்கள் பதிலுரை நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகிறது. இந்த கூட்டத்தொடரில் பல்வேறு முக்கிய பிரச்சினைகளை எழுப்ப எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆயத்தமாகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக சட்டசபையில் 2022-23 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கை கடந்த 18ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார். மறுநாள் 19ஆம் தேதி வேளாண்மை நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

ஆகஸ்ட் மாதம் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் முழு நிதிநிலை அறிக்கையை சட்டசபையில் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது.

The debate on the budget in the Tamil Nadu Assembly begins today. Question Time Ministers' response is done live. It has been reported that the opposition AIADMK is preparing to raise various key issues at the meeting.