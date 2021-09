லெட்டர் பேட் கட்சி.. டைம் வேஸ்ட்.. திருமுருகன் காந்தி பற்றி பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கிண்டல்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ட்விட்டர், லெட்டர் பேட் கட்சிக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி நேரத்தை வீணாக்க விரும்பவில்லை என்று, மே 17 இயக்கத்தின் தலைவர் திருமுருகன் காந்தி தொடர்பான ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்துள்ளார் தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை.

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு, வேளாண் சட்டங்கள் போன்றவற்றுக்கு எதிராக, காங்கிரஸ், தி.மு.க., உள்ளிட்ட கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கண்டன போராட்டம் நேற்று நடைபெற்றது.

அதன்படி, காலை 10 மணிக்கு தங்களின் இல்லம் முன்பு திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள், நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கருப்புக் கொடி ஏந்தி மத்திய அரசைக் கண்டித்து போராட்டத்தை நடத்தினர். கொரோனா பரவல் காரணமாக பொது இடங்களில் கூட்டம் கூடுவதைத் தவிர்த்து விட்டு அவரவர் வீடுகளுக்கு முன்பு போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Tamil Nadu BJP leader Annamalai has said that he does not want to waste time responding to Twitter and the Letter Pad political party, in response to a question regarding Thirumurugan Gandhi, the leader of the May 17 movement.