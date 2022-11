பாஜகவில்.. காயத்ரி ரகுராம் என்னென்ன அட்டகாசம் செய்தார் தெரியுமா.. பரபர லிஸ்ட் போட்ட கட்சி நிர்வாகி

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாஜகவிலிருந்து 6 மாதகாலம் நீக்கப்பட்ட நடிகை காயத்ரி ரகுராமால் கட்சிக்கு ஏகப்பட்ட கெட்ட பெயர்கள் ஏற்பட்டதாக, தமிழ்நாடு பாஜக தொழிற்பிரிவு துணைத் தலைவர் செல்வகுமார் ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டை போட்டு விமர்சனம் செய்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாடு பாஜக ஓபிசி பிரிவு மாநில தலைவர் திருச்சி சூர்யா சிவா, பாஜக மாநில சிறுபான்மை பிரிவு தலைவர் டெய்சியை செல்போனில் தரக்குறைவாக விமர்சித்து கொலை மிரட்டல் விடுத்த ஆடியோ சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிரப்பட்டது.

இந்த ஆடியோவை பகிர்ந்த பாஜகவை சேர்ந்த நடிகை காயத்ரி ரகுராம், "பெண்களை குறிவைத்து தவறாக பேசினால் நாக்கு வெட்டப்படும் என உறுதியளித்துள்ளார். இப்படிப்பட்ட சமயங்களில் சொந்த கட்சிப் பெண்களை ஏன் தாக்க வேண்டும்?

புண்படுத்திட்டாங்க..பாஜக சூர்யா சிவா மீது போலீசில் புகார்! அண்ணாமலை மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை

English summary

Actress Gayatri Raghuram, who was expelled from the BJP for 6 months, has been criticized by Tamil Nadu BJP trade union vice-president Selvakumar as she criticized former Tamil Nadu BJP president Tamilisai and was expelled from the party.