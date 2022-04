இலங்கைக்கு உதவ சிறப்பு தீர்மானம்! தமிழக சட்டசபையில் தாக்கலாகிறது..! முதல்வர் ஸ்டாலின் அதிரடி..!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் அண்டை நாடான இலங்கைக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள், உயிர்காக்கும் மருந்துகள் வழங்க மத்திய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும் என உதவ தமிழக சட்டசபையில் இன்று சிறப்பு தீர்மானத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் முன்மொழியவுள்ளார்.

இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடியால் அந்நாட்டில் வரலாறு காணாத விலையேற்றம் ஏற்பட்டது. அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் தாறுமாறாக உயர்ந்துள்ளன

மேலும் எரிபொருள், மருந்துகள் மற்றும் மின்சார விநியோகத்தில் கடுமையான தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டதையடுத்து, கடந்த ஏப்ரல் 9 முதல் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் அரசுக்கு எதிராக தெருக்களில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin will propose a special resolution in the Tamil Nadu Assembly today to ask the Central Government to allow the supply of essential commodities and life-saving drugs to neighboring Sri Lanka, which is mired in economic crisis.