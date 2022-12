பாஜக மூதாதையர்கள் ஏஜெண்டுகள்! சவார்க்கர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா? ஆளுநருக்கு வார்னிங் கொடுத்த அழகிரி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தமது அத்துமீறிய ஆதாரமற்ற அவதூறு பேச்சுகளை உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி நிறுத்தவில்லை என்றால் கடும் விளைவுகளை அவர் சந்திக்க நேரிடும் என எச்சரிக்கிறேன் என தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி எச்சரித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்," திருச்சி தேசியக் கல்லூரியில் நடந்த முப்பெரும் விழாவில் உரையாற்றிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றை மக்களை மையப்படுத்தி திருத்தி எழுதப்பட வேண்டும்

மகாத்மா காந்தி மட்டுமின்றி பல்வேறு தலைவர்களுடைய பங்களிப்பை அனைவரும் தெரிந்து கொள்கிற வகையில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும், வரலாற்றில் அகிம்சை போராட்டம் தான் அதிக அளவில் பதிவாகியுள்ளது, ஆயுதப் போராட்டங்கள் அதிகம் பதிவாகவில்லை என்று உரையாற்றி வரலாற்று திரிபுவாதம் செய்திருக்கிறார்.

English summary

Governor R.N. Ravi should stop his outrageous baseless slander immediately. Tamil Nadu Congress Committee President KS Alagiri has warned that he will face severe consequences if he does not stop.