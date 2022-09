அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் கணக்கு ஹேக்.. பெயரும் மாற்றப்பட்டு ட்விட் வெளியீடு!

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் கணக்கு திடீரென ஹேக் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது பெயரும் மாற்றப்பட்டு அதில் கிரிப்டோகரன்சி தொடர்பாக பதிவிடப்பட்டிருந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தமிழக மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. இவர் சமூக வலைத்தளங்களில் குறிப்பாக ட்விட்டரில் மின்சாரத்துறை தொடர்பான அல்லது அது சம்பந்தமான டுவிட் பதிவுகளை பதிவிட்டு வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நள்ளிரவில் திடீரென செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் கணக்கில் இருந்து ஒரு பதிவு வெளியானது.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி போட்ட சூப்பர் கண்டிஷன்! உஷாரான மின் வாரிய அதிகாரிகள்! பின்னணி என்ன?

English summary

Twitter account of Tamil Nadu Electricity Minister Senthil Balaji has been hacked. Also his name has been changed and there has been a stir as it has been posted in relation to cryptocurrency.