இலவச டவுன் பஸ் டிக்கெட்டில்.. அதுவும் பிங்க் கலர் பயணச் சீட்டில்.. சூப்பர் மாற்றத்தை கவனிச்சீங்களா!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மாநகர பஸ்களில் வழங்கப்படும் பயண சீட்டில் ஒரு மாற்றம் இருப்பதை உன்னிப்பாக கவனித்து இருந்தால் நீங்கள் பார்த்திருக்க முடியும்.

இளஞ்சிவப்பு அதாவது பிங்க் வண்ணத்தில் உள்ள டிக்கெட்டில் தான் புதிய மாற்றம் நடைமுறைக்கு வந்து இருக்கிறது.

ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக அரசு பொறுப்பேற்றதும், முதல் நாளிலேயே, மகளிருக்கு அரசு நகரப் பேருந்துகளில் இலவச பயணம் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.

English summary

The word on the town bus tickets meant for transgenders having changed now actor many social activists were requested the government.