ஆளுநரை மிரட்டி பேசிய திமுக பேச்சாளர்..சென்னை கமிஷனரிடம் கவர்னர் மாளிகை புகார்

சென்னை: திமுக தலைமை கழக பேச்சாளராக இருக்கும் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆளுநர் ஆர்என் ரவி குறித்து சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் பேசினார். அப்போது அவர் ஆளுநர் ஆர்என் ரவி பற்றி அவதூறாகவும் கொச்சையாகவும் பேசினார். ‛செருப்பால் அடிப்பேன்' எனக்கூறியதோடு கொலை மிரட்டல் விடுக்கும் வகையிலும் பேசினார். இந்நிலையில் தான் சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சென்னை போலீஸ் கமிஷனரிடம் ஆளுநர் மாளிகை சார்பில் பரபரப்பான புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் முன்னாள் பொதுச்செயலாளராகவும் இருந்தவர் பேராசிரியர் அன்பழகன். இவர் மறைந்த நிலையில் திமுக சார்பில் தமிழ்நாடு முழுவதும் அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

சென்னை முதல் கன்னியாகுமரி வரை மாவட்டங்கள் வாரியாக அன்பழகன் நூற்றாண்டு விழா நடைபெற்று வருகிறது. இந்த விழாவில் அமைச்சர்கள், திமுக பேச்சாளர்கள், நிர்வாகிகள் பங்கேற்று பேசி வருகின்றனர்.

Sivaji Krishnamurthy, who is the DMK chief executive speaker, spoke about Governor RN Ravi in a public meeting at Virukambakkam, Chennai. Then he spoke abusively and vulgarly about Governor RN Ravi. He said that he will hit me with sandals and threatened to kill me. In this case, a sensational complaint has been made on behalf of the Governor's House to the Chennai Police Commissioner that action should be taken against Shivaji Krishnamurthy.