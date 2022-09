தீர்வு.. ஆன்லைனில் வில்லங்க சான்று பார்ப்பதில் வில்லங்கம்.. இணையதளத்தை சரிசெய்த தமிழக அரசு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: பதிவுத்துறை இணையதளத்தில் சொத்துக்களின் வில்லங்க சான்று விபரங்களை பொதுமக்கள் இலவசமாக பார்க்கும் வசதி திடீரென முடக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்த நிலையில் அதனை தமிழக அரசு சரிசெய்துள்ளது.

தமிழகத்தில் உள்ள சொத்துகளின் முந்தைய பரிமாற்றங்களை அறிய வில்லங்க சான்று அவசியமாகும். வில்லங்க சான்று விபரங்களை ஆன்லைனில் இலவசமாக அறியும் வசதி 2013ல் துவங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஆன்லைன் முறையில் கட்டணம் செலுத்தி வில்லங்க சான்று பெறும் வசதி 2019ல் ஜனவரி மாதம் அமலுக்கு வந்தது. இருப்பினும் வில்லங்க சான்று விபரங்களை ஆன்லைனில் இலவசமாக பார்க்கும் வசதியும் செயல்பாட்டில் உள்ளது.

கூண்டோடு சிக்கும் அதிகாரிகள்.. பதிவுத்துறை கூடுதல் ஐ.ஜி மீது வழக்குப்பதிவு.. வளையத்தில் சிவக்குமார்!

English summary

The Tamil Nadu government has fixed the complaint that the facility of free viewing of property registration documents on the registration department's website was suddenly disabled.