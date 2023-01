போதை பொருள் கடத்தல்..அழிவுப்பாதையில் செல்லும் தமிழ்நாடு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி சராமரி புகார்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழ்நாடு அழிவுப்பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டினார். கஞ்சா, கொகைன் போன்ற போதைப்பொருட்கள் அதிக அளவில் தமிழ்நாட்டில் விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

சட்டசபையில் இருந்து வெளி நடப்பு செய்த பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆளும் திமுக அரசின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தார். தமிழ்நாடு போதைப்பொருட்களின் விற்பனை கூடாரமாக மாறி வருவதாக புகார் கூறினார்.

பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மாணவர்கள் அதிகம் நடமாடும் இடங்களில் போதைப்பொருட்கள் அதிக அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் காரணமாக மாணவர்களும் பொதுமக்களும் அதிக அளவில் போதைப்பொருட்களை பயன்படுத்தி சீரழியும் சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. இதனை அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தோம். அதை பேச அனுமதிக்கவில்லை. ஒருநாள் இரண்டு நாட்கள் அல்ல தினந்தோறும் போதை பொருள் பிடிபடும் செய்திகள் ஊடகங்களில் வெளியாகி வருகின்றன.

தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு அடியோடு சீர்குலைந்து விட்டது. போதைப்பொருள் நடமாட்டம் அதிகரித்து விட்டது. இதை எல்லாம் அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தோம். வேண்டும் என்றே எங்களின் பேச்சை பதிவு செய்ய மறுக்கின்றனர். சபாநாயகர் நடுநிலையோடு செயல்படுகிறேன் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அவர் அவ்வாறு இல்லை. நடுநிலையோடு செயல்படும் சபாநாயகரை மக்கள் பார்த்துக்கொண்டுதான் இருக்கின்றனர் என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழ்நாட்டில் போதை பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதால் அழிவுப்பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

Opposition leader Edappadi Palanisamy alleged that Tamil Nadu is on the path of destruction. Edappadi Palanisamy also said that drugs like ganja and cocaine are being sold in Tamil Nadu in large quantities.