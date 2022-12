கோலாகலம்.. தமிழகத்தில் களைகட்டிய கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம்.. போப் உருக்கம்..பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழகத்தில் சென்னை உள்பட மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் உள்ள கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் கிறிஸ்துமஸ் இன்று கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. சென்னை, புதுச்சேரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, மதுரை, வேளாங்கண்ணி, கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி உள்பட அனைத்து பகுதிகளில் உள்ள தேவாலயங்களில் இன்று புத்தாடை அணிந்து கிறிஸ்தவர்கள் பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர். இன்றைய கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் போப் பிரான்சிஸ் பொதுமக்களுக்கு உருக்கமான கோரிக்கை வைத்த நிலையில் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை கிறிஸ்துமஸாக கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர். அதன்படி ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 25ம் தேதி கிறிஸ்துமஸ் விழா கோலகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

இந்த ஆண்டுக்கான கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் நேற்று இரவே தொடங்கியது. கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளால் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடிய நிலையில் நேற்று முதல் எந்த வித தடையும இன்றி மக்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட தொடங்கினர்.

அன்பென்ற மழையிலே அகிலங்கள் நனையவே அதிரூபன் தோன்றினானே! களைகட்டிய கிறிஸ்துமஸ்..தேவாலயங்களில் வழிபாடு!

English summary

Christmas is being celebrated today in Christian churches in various places across the state including Chennai in Tamil Nadu. Today, Christians prayed in all the churches in Chennai, Puducherry, Madurai, Velankanni, Nagercoil, Kanyakumari, Tuticorin, etc. Prime Minister Modi congratulated Pope Francis on today's Christmas celebrations as he made a heartfelt request to the public.