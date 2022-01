பொங்கல் ஓவர்.. இனிதான் சிக்கலே.. தமிழ்நாட்டில் விரைவில் ஸ்பெஷல் ஊரடங்கு? மேலும் கட்டுப்பாடுகளா?

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாடு முழுக்க நேற்று பொங்கல் பண்டிகை வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இன்று மாட்டுப்பொங்கல், நாளை காணும் பொங்கலும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் தீவிரம் அடையுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் தற்போது ஜனவரி 31 வரை தளவுர்களுடன் கூடிய ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகள் அமலில் உள்ளது. அதன்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை முழு ஊரடங்கு போடப்பட்டுள்ளது. இரவு நேர ஊரடங்கு அமலில் உள்ளது.

வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது. பொங்கலை முன்னிட்டு 18ம் தேதி வரை வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்தான் கட்டுப்பாடுகளுக்கு இடையிலும் கொரோனா கேஸ்கள் தமிழ்நாட்டில் உயர்ந்தபடியே இருக்கிறது.

மின்னல் வேகத்தில் கொரானா... ஆனால்.. தமிழகத்தில் முழு ஊரடங்கு வேண்டாம்! மா.சுப்ரமணியன் உறுதி

