ரூபாய் நோட்டுகளில் கடவுள்! ஓட்டுக்காக ஒற்றுமைக்கு வேட்டு! கெஜ்ரிவால் மீது முஸ்லீம் லீக் பாய்ச்சல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ரூபாய் நோட்டுக்களில் லட்சுமி, விநாயகர் படங்களை சேர்க்க வேண்டும் என டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பேசியிருப்பது நாட்டின் ஒருமைப்பட்டுக்கு வேட்டு வைக்கும் செயல் என தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் விமர்சித்துள்ளது.

குஜராத் உட்பட பல மாநில தேர்தல்களை மனதில் கொண்டு இந்துக்களின் வாக்குகளை அறுவடை செய்வதற்காக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இவ்வாறு கூறியிருப்பதாக தமிழ்நாடு முஸ்லீம் லீக் தலைவர் முஸ்தபா குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

The Tamil Nadu Muslim League has criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's talk of including images of Lakshmi and Ganesha on currency notes as an act of hunting the unity of the country.