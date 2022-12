ஆளுநருக்கு கோடி கோடியாய் செலவிடும் தமிழ்நாடு.. இந்தியாவில் முதலிடம்! ரிப்போர்டால் “ஸ்டன்” ஆன பிடிஆர்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: ஆளுநர் மாளிகைக்கு அதிகம் செலவழிக்கு மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருப்பதாக வெளியான தகவல் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புவதாக தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்து உள்ளார்.

பிரபல தனியார் ஆங்கில இதழில் ஆளுநர்கள் மற்றும் ஆளுநர் மாளிகைக்கு அதிகம் செலவிடும் மாநிலங்களின் பட்டியல் முழு விபரத்துடன் வெளியிடப்பட்டு இருக்கிறது.

இதனை படம் எடுத்து பலரும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பகிர்ந்து பல்வேறு கருத்துக்களை வருகிறார்கள். தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனை அதை ட்விட்டரில் பதிவிட்டு கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ரூ.25,000-ரூ.2 லட்சம் ஊதியம்..மத்திய அரசு பள்ளியில் 13,404 காலிப்பணியிடம்.. யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

English summary

PTR's shocking response on Tamilnadu on Governor's expenditure. He tweeted that, "This data is apparently from Frontline. Will try to validate. Didn't realize Tamil Nadu was such an outlier in spending on the Governor! Raises so many questions."