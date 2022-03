கேரளா, கர்நாடகாவில் கொரோனா வீரியமாக உள்ளது.. மெத்தனம் வேண்டாம்.. எச்சரிக்கும் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்தாலும் பொதுமக்கள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை இன்னும் ஓரிரு மாதங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்து உள்ளார்.

English summary

Health Minister Ma Subramanian has said that despite the impact in Tamil Nadu, the public's preventive measures should be followed for another one or two months.