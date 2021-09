புதுப் பெயர் பெற்ற "குடிசைமாற்று வாரியம்".. முதல்வர் வெளியிட்ட அறிவிப்பும்.. உருக்கமான பின்னணியும்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: குடிசைமாற்று வாரியம், இனி, தமிழ்நாடு நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் எனச் செயல்படும் என்று தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருக்கிறார். குடிசை மாற்று வாரியம் இனி புதுப்பொலிவுடன் செயல்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், இந்த வாரியம் எப்படி தொடங்கப்பட்டது? ஏன் தொடங்கப்பட்டது என்று உருக்கமான பிளாஷ்பேக்!

1967ல் மொத்த இந்தியாவும் தனது அரசியல் பாதையை தேடிக்கொண்டு இருந்த காலம். பல மாநிலங்களில் தேசிய கட்சியான காங்கிரஸ் வலுவாக இருந்த காலம்.. மாநில கட்சிகள் என்றால் என்ன என்று கேட்கும் அளவிற்கு எந்த மாநிலத்திலும் மாநில காட்சிகள் பெரிதாக எழுச்சி பெறாத அந்த நாட்களில் தமிழ்நாடு மட்டும் தனித்து நின்றது. தமிழ்நாட்டில் 1967ல் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையில் அறிஞர் அண்ணா முதல்வராக ஆட்சி பொறுப்பேற்றார்.

வடமாநிலங்களில் மத கலவரங்கள் உச்சத்தில் இருந்தது போல தமிழ்நாட்டிலும் ஜாதி ரீதியான மோதல்கள் ஆங்கங்கே இருந்தன. ஜாதி ரீதியான அடக்கு முறைகளுக்கு எதிராக அப்போதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சட்டங்கள், பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வந்தன.

காதலை கண்டித்த அண்ணன் மீது பாலியல் புகார்.. 2 வருட சிறைக்கு பின் உண்மையை சொன்ன தங்கை..!

English summary

Tamilnadu Slum Clearance Board gets a new name under new DMK regime: History behind the famous social welfare scheme of the state.