பள்ளி வாட்ஸ் ஆப் குழுவில் ஆபாச வீடியோ.. கணித ஆசிரியரின் மோசமான செயல்.. வளைத்து பிடித்த போலீஸ்

சென்னை : சென்னை திருமங்கலத்தில் ஆன்லைன் வகுப்பின்போது ஆபாச வீடியோ அனுப்பிய புகாரில் தனியார் பள்ளி ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மாணவ மாணவிகள் மற்றும் அவரது பெற்றோரின் செல்போன் எண்கள் இருக்கும் வாட்ஸ்ஆப் குரூப்பில் ஆபா வீடியோக்களை அனுப்பியதால் அனைவரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தற்போது பெற்றோர் மற்றும் பள்ளி நிர்வாகம் தந்த புகாரில் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கணித ஆசிரியர் கம்பி எண்ணி வருகிறார்.

A private school teacher has been arrested for allegedly sending pornographic videos during an online class in Thirumangalam, Chennai. The math teacher who has been arrested and jailed on a complaint from parents and the school administration.