டீம் 72.. இப்போ இதுதான் முக்கியம்.. சூட்டோடு சூடாக ஸ்டாலின் தரும் முக்கிய "டாஸ்க்".. குறி யாருக்கு?

சென்னை: திமுகவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுவிட்ட நிலையில், விரைவில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் தனியாக நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

திமுக உட்கட்சி தேர்தல் கிளைமேக்ஸை நெருங்கி உள்ளது. ஒன்றிய செயலாளர்கள், மாவட்ட செயலாளர்களுக்கான தேர்தல் முடிந்துவிட்டது.

ஜனநாயகப்படி தேர்தல் நடைபெற்றாலும்.. பெரிதாகும் எங்கும் மோதல் இல்லாமல் சமரசம் செய்து, போட்டியின்றி தேர்தல் நடைபெற்று இருக்கிறது.

