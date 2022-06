5 ஆயிரம் செவிலியர்கள் பணி நிரந்தரம்.. கலந்தாலோசிப்பதாக உறுதியளித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தற்காலிகமாக பணியாற்றும் 5 ஆயிரம் செவிலியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய முடியுமா என்பதை கலந்தாலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

மருத்துவத் தேர்வு வாரியத்தின் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 12 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான செவிலியர்கள் தற்காலிக ஊழியர்களாக பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி திடீரென ஓமந்தூரார் அரசினர் தோட்ட வளாகத்தில் 300க்கும் மேற்பட்டோர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியபடி, வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுமாறு கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

English summary

Tamilnadu Government Hospital nurses protest in Chennai. then, health miniter spoke and gave them some promises. But they need a written statement from the Minister.