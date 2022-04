அருமை...அற்புதம்...அபாரம்... அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை குட்டிப்பேப்பரில் தட்டி கொடுத்த ஸ்டாலின்

Chennai

சென்னை: சட்டசபையில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, துறை ரீதியாக புள்ளி விவரங்களுடன் எந்தவிதமான குறிப்புகளுமின்றி, பேப்பர் எதையும் பார்க்காமல் பேசியது அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. இதனை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பாராட்டியுள்ளார். தம்பி மகேஷ் அருமை...அற்புதம்...அபாரம் என்று குறிப்பு எழுதியுள்ளார்.

தமிழக சட்டசபையில் 2022-23ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் கடந்த 18ஆம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். அதன்பிறகு, தள்ளி வைக்கப்பட்ட சட்டப்பேரவை மானியக் கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடத்த கூடியுள்ளது.

மே மாதம் 10ஆம் தேதி வரை நடக்கும் கூட்டத்தொடரில் துறை ரீதியான மானியக் கோரிக்கைகள் விவாதம் நடைபெற்று வருகின்றன. பள்ளிக் கல்வித்துறை மானியக் கோரிக்கை விவாதம் நேற்று நடைபெற்றது.

