இந்த 11 மாவட்டங்களில் வெளுத்து வாங்கப் போகும் கனமழை! மீனவர்களுக்கு ’MET' கொடுத்த முக்கிய வார்னிங்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மேற்குதிசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக, இன்று தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் னவும், நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட 11 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது

தமிழ்நாட்டில் கோடை காலம் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக நீர் நிலைகளும் நிரம்பி உள்ளது.

அடேயப்பா.. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு செம மழைதான்.. வெளியான அசத்தல் அறிவிப்பு.. எங்கனேன்னு பாருங்க

கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் இன்றும் தமிழ்நாடு புதுவை மற்றும் காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 11 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

Chennai Meteorological Department has predicted light to moderate rain with thunder and lightning at a few places in Tamilnadu, Puduvai and Karaikal today due to variation in speed of westerly winds.