பட்டியலை அப்படியே ஜெராக்ஸ் எடுங்க! மாற்றமேயில்லை.. திமுக உட்கட்சி தேர்தலால் நிர்வாகிகள் அதிருப்தி!

Chennai

சென்னை : அதிமுக உட்கட்சி விவகாரம், கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரணம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே சத்தம் இல்லாமல் திமுகவின் கட்சித் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. வட மாவட்டங்களில் அவ்வளவாக பிரச்சனை இல்லாத நிலையில் திருச்சி ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் திமுகவினருக்குள்ளேயே கோஷ்டி மோதல் ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

தேர்தல் ஆணைய விதிகளின்படி, தமிழகத்தில் உள்ள திமுக அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் உட்கட்சித் தேர்தலை நடத்தி அதனை தேர்தல் ஆணையத்தில் அறிக்கையாக சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அதிமுகவில் ஏற்கனவே உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்தில் முடிவுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் திமுகவின் 15வது உட்கட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். முதலில் ஒன்றிய நகர அளவிலான நிர்வாகிகளுக்கான தேர்தல் ஏற்பாடுகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

The DMK's party elections are going on without any noise amidst the problems like AIADMK internal affairs, Kallakurichi student's death. While there is not so much problem in the northern districts, it is said that there is a factional conflict within the DMK in districts including Trichy Ramanathapuram.