வாவ்! இரவை வண்ணமயமாக்கும் 'விண்கல் மழை'.. வெறும் கண்ணிலே பார்க்கலாம்.. தமிழ்நாட்டில் எங்கு தெரியும்?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: இந்த ஆண்டின் பிரகாசமான விண்கல் மழையானது தற்போது வானத்தில் பொழிந்துகொண்டிருக்கிறது. இந்த அபூர்வ விண்கல் மழையை தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் நம்மால் வெறும் கண்களால் கண்டு ரசிக்க முடியும். இதனை 'ஜெமினிட் விண்கல் மழை' என்று விஞ்ஞானிகள் அழைப்பார்கள்.

பொதுவாக ஆண்டு தோறும் பூமி மீது விண்கற்கள் சிறிய அளவில் விழுவதால் நம்மால் வானத்தில் இதனை பார்க்க முடியும். ஆனால் இது எப்போதாவது ஒருமுறைதான் நிகழும்.

ஆனால் இந்த 'ஜெமினிட் விண்கல் மழை' ஒரு மாதம் முழுவதும் நீடிக்கும் என்பதுதான் இது தனிச்சிறப்பு. மேலும் மற்ற விண்கற்கள் விழுவது வெள்ளையாக தெரியும். இந்த விண்கற்கள் சிவப்பு, பச்சை நிறத்திலும் தெரியும்.

English summary

The brightest meteor shower of the year is currently showering the sky. We can enjoy this rare meteor shower from Tamil Nadu with our naked eyes. Scientists call it the 'Geminid meteor shower'. Usually we can see it in the sky because of the small amount of meteors that fall on the earth every year. But this happens only once in a while. But what makes this 'Geminid meteor shower' special is that it lasts for a whole month. And other falling meteorites appear white. These meteorites are also visible in red and green color.