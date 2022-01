தமிழகத்தில் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது!போலீஸ் கண்காணிப்பு தீவிரம்..விதிகளை மீறினால் நடவடிக்கை!

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே போவதால் இன்று முதல் தினமும் இரவு ஊரடங்கு, ஞாயிற்றுக்கிழமைதோறும் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தபடும் என்று அரசு அறிவித்தது.

அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று முதல் இரவு நேர ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்துள்ளது. இன்று முதல் தினமும் இரவு 10 மணி முதல் அதிகாலை 5 மணி வரை இரவு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்

இரவு ஊரடங்கில் அத்தியாவசிய பணிகளை தவிர அனைத்துக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அத்தியாவசியப் பணிகளான பால் விநியோகம், தினசரி பத்திரிக்கை விநியோகம், மருத்துவமனைகள், மருத்துவ பரிசோதனைக் கூடங்கள், மருந்தகங்கள், ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் அமரர் ஊர்தி சேவைகள் போன்ற மருத்துவத்துறை சார்ந்த பணிகள், ATM மையங்கள், சரக்கு வாகனங்கள் மற்றும் எரிபொருள் வாகனங்கள் (petrol, diesel & LPG) இரவு நேரத்திலும் அனுமதிக்கப்படும்.

மற்றபடி இரவு பணிக்கு செல்பவர்கள் நிறுவனங்களின் அடையாள அட்டையை போலீசாரிடம் காண்பிக்க வேண்டும் இரவு ஊரடங்கை மீறுபவர்களை கண்காணிக்க தமிழகம் முழுவதும் போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பு இரவு ஊரடங்கை மீறுபவர்கள் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று போலீசார் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

