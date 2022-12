வந்துட்டான்யா.. வந்துட்டான்யா! கரையை கடக்கத் தொடங்கியது மாண்டஸ்! கதிகலங்கும் கடலோர பகுதிகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : மாண்டஸ் புயலின் வெளிப்புறப் பகுதி கரையைக் கடக்கத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், புயல் கரையை நெருங்கி வரும் நிலையில் தரைக் காற்றின் வேகம் பலமாக வீசத் தொடங்கியுள்ளது என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.

தென்கிழக்கு வங்க கடலில் கலந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தாழ்வு மண்டலமாக உருவாகி தற்போது மாண்டஸ் புயலாக வலுவடைந்து இருக்கிறது.

இதனால் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. மேலும் பாதுகாப்பு கருதி சென்னை - புதுச்சேரி இடையே கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இரவு 10 மணி முதல் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாமல்லபுரம் இல்லையாம்! தடம் மாறும் மாண்டஸ்! தடுமாறப் போகும் சென்னை? கொஞ்சம் சூதானமா தான் இருக்கனும்!

English summary

As the outer part of Cyclone Mandous has started to cross the coast, the surface wind speed has started to increase as the storm approaches the coast, the Chennai Meteorological Department said.