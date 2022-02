"5 கி.மீ.." நாளை வாக்கு எண்ணிக்கை.. டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு விடுமுறை.. ஆட்சியர்களுக்கு பறந்த உத்தரவு

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி வாக்கு எண்ணும் மையங்களுக்கு 5 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக்கடைகளை மூட வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் நடைபெற்ற கூட்டத்திற்கு பிறகு மாநில தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வாக்குப்பதிவானது நேற்று முன்தினம் காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 6 மணிவரை நடைபெற்று நிறைவடைந்தது.

தேர்தலையொட்டி பதிவான வாக்குகள் நாளை காலை முதல் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. அதனை தொடர்ந்து மார்ச் மாதம் மாநகராட்சி மேயர், நகராட்சி தலைவர், பேரூராட்சி தலைவர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான மறைமுக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.

English summary

After a meeting of the district collector, the state election commission ordered the closure of Tasmac liquor stores within a 5-kilometer radius of the counting centers in the run-up to the urban local elections.