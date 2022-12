ஆட்டம் -பாட்டம் -கொண்டாட்டம்! ஊரெங்கும் 'நம்ம ஊரு திருவிழா'! களைகட்டப் போகும் தமிழ்நாடு!

Chennai

சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையின் போது சென்னை மட்டுமல்லாமல் தமிழகத்தின் மற்ற முக்கிய நகரங்களிலும் நம்ம ஊரு திருவிழா நடத்துவதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது.

கடந்த 2006 -2011 திமுக ஆட்சில் ஆண்டுதோறும் பொங்கல் பண்டிகையின் போது சென்னை சங்கமம் என்ற பெயரில் நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் இப்போது நம்ம ஊரு திருவிழா என்ற பெயரில் நாட்டுப்புற கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுகின்றன. இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

During Pongal festival, the Tamil Nadu government has started the preparations to conduct Namma Ooru thiruvizha not only in Chennai but also in other major cities of Tamil Nadu.