Chennai

சென்னை : தமிழக அரசின் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் தரமற்ற பொருட்கள் வழங்கப்படுவதாக அதிமுக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டி வரும் நிலையில் உள்ளம் உருகுதய்யா பாடல்ல் வரிகளை ரீமிக்ஸ் செய்து வெல்லம் உருகுதையா முருகா விடியல் ஆட்சியிலே என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

வெல்லம் உருகுதய்யா முருகா விடியல் ஆட்சியிலே.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கிண்டல் வீடியோ

தமிழர்களின் பாரம்பரிய விழாவான பொங்கல் திருநாளை முன்னிட்டு தமிழக அரசு சார்பில் 21 பொருட்கள் அடங்கிய பரிசுத்தொகை வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

கடந்த வாரம் இந்த திட்டத்தினை முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து தொடங்கி வைத்த நிலையில் அரிசி நெய் ஏலக்காய் வெல்லம் உள்ளிட்ட பொருட்கள் மளிகை பொருட்கள் ஆகியவை பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன.

The video posted by former minister Jayakumar on his Twitter page saying that the Pongal gift given by the DMK-led Tamil Nadu government to the people of Tamil Nadu was not up to standard is spreading fast on social media.