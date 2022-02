சமூக நீதிக்கு ஆபத்து எதுவுமில்லை...மக்களை திசை திருப்ப திமுக முயற்சி - ஜெயக்குமார் குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: ஆட்சிக்கு வரும் முன்பு தேர்தல் வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசி விட்டனர். ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எதையுமே நிறைவேற்ற வில்லை. மக்களை திசை திருப்பவே, சமூக நீதி பிரச்சினையை கையில் எடுத்துள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இடஒதுக்கீடு மற்றும் சமூகநீதிக் கொள்கையை காக்க அனைத்திந்திய சமூகநீதிக் கூட்டமைப்பு தொடங்கப்படும் என கடந்த 26ஆம் தேதி ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார். அந்த அறிவிப்பை செயல்படுத்தும் வகையில் அவர் சில தினங்களுக்கு 37 அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார். சமூக நீதி வரலாற்றில் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது, இது சாதாரணமாக கிடைத்து விடவில்லை. மக்கள் மன்றத்திலும், நாடாளுமன்றத்திலும், சட்டமன்றத்திலும், நீதிமன்றத்திலும் நடத்திய போராட்டங்களின் பயனாக சமூக நீதி வரலாற்றில் சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சாதனை சாதாரணமாக கிடைத்துவிடவில்லை என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இந்த நிலையில் சமூக நீதி பற்றி பேசி மக்களை ஸ்டாலின் ஏமாற்ற முயற்சி செய்யவதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

பேரறிஞர் அண்ணாவின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு அதிமுக நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தலைமையில் மெரினா கடற்கரையில் உள்ள நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர். செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜெயக்குமார், ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனைக் காண்போம் என்று மாபெரும் தத்துவத்தை தமிழக மக்களுக்கு கூறிய அண்ணாவின் 53வது நினைவு தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

சிங்கம் சிங்கிளாகத்தான் வரும்.. நாங்கள் நிச்சயம் வெற்றி பெறுவோம்.. முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

