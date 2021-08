தமிழ்நாட்டில் 5 நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கனமழை இருக்கு...வெயிலுக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தென்மேற்குப் பருவமழை மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பெய்தாலும் பல மாவட்டங்களில் பங்குனி மாத வெயில் போல சுட்டெரித்து வருகிறது. நம்ம ஊரில் மழை பெய்யாதா என்று பலரும் வானத்தை பார்க்க இன்று முதல் 5 நாட்களுக்கு கனமழை இடி மின்னலோடு பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஜூன் மாதம் தென்மேற்குப் பருவமழை தொடங்கியது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் விட்டு விட்டு பெய்து வருகிறது பருவமழை. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் கோவை மாவட்டம் சின்னக்கல்லாரில் அதிகபட்சமாக 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

புதுக்கோட்டை, விழுப்புரம், வால்பாறை, சோலையாறு, சிவகங்கை, நீலகிரி, செஞ்சி, கூடலூர், திருவண்ணாமலையில் பெய்துள்ள கனமழையால் கண்மாய்களிலும் ஆறுகளிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்துள்ளது. அதே நேரத்தில் வெப்பநிலையும் 39 டிகிரி வரை சுட்டெரித்துள்ளது. மதுரையில் அதிகபட்சமாக 39 டிகிரி வரை வெயில் சுட்டெரித்துள்ளது. திருச்சி, தஞ்சை, நாகையிலும் 37 டிகிரி வரை வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் வெயிலுக்கு கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்து 5 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யப் போவதாக வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.

நாங்கள் விளையாடுவது தேசத்துக்காக.. எங்கள் மீது ஏன் ஜாதிய வன்மம்? ஒலிம்பிக் வீராங்கனை வந்தனா வேதனை

English summary

The southwest monsoon rains in the hilly districts of the Western Ghats but in many districts it is like the Panguni month sun. The Chennai Meteorological Department has announced that there is a chance of heavy rain with thunder and lightning for the first 5 days from today to see the sky whether it is raining in our town or not.