"எல்லோரும் சமம்தானே டீச்சர்.." அட, இப்படி பேசியது தலையில் தாறுமாறாக கட்டிங் செய்த இந்த மாணவன்தானா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சாதி ரீதியாக பேசியது தனது ஆசிரியராகவே இருந்தாலும் எல்லோரும் சமம் தானே டீச்சர் என்று தைரியமாக பேசி அவருக்கே பாடம் எடுத்த மாணவனின் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சமூக வலைதளங்களில் தென் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆசிரியை ஒருவர் தனது மாணவனுடன் சாதி ரீதியாக பேசும் ஒரு ஆடியோ வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இதனையடுத்து அந்த ஆசிரியை மீது நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட்டது.

நாளை ரொம்ப முக்கியம்.. என்ன பண்ணலாம்? விசாரித்த எடப்பாடி.. 3

அந்த ஆடியோவில், " உன் பேர் என்ன" என்ற துணைத் தலைமை ஆசிரியர் கேட்க, மாணவன் தனது பெயரைக் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்த கேள்வியாக அந்த மாணவனின் சமூகத்தைக் குறிப்பிட்டு மாணவனிடம் உறுதி படுத்திக்கொண்டார்.

English summary

A video of a student who took a lesson from him and boldly said that 'everyone is the same teacher’ even though it was his teacher who spoke caste-wise is now spreading rapidly on social media.