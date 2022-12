ஓபிஎஸ், எடப்பாடி பின்னாடி அதிமுககாரர்கள் கைகோர்த்த காரணம் தெரியுமா? டிடிவி தினகரன் ஓபன் டாக்

Chennai

சென்னை: ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு ஓ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி உடன் அதிகாரம் மற்றும் பணத்தை நம்பி மட்டும் தான் சிலர் இருந்தனர் என டிடிவி தினகரன் பேசியுள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத்தலைமை விவகாரத்தால் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே பிளவு ஏற்பட்டுள்ளது.

அதிமுகவில் பெரும்பான்மையான முக்கிய நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஆதரவாக உள்ளனர்.

After Jayalalithaa's demise, TTV Dhinakaran said that there were some people who only believed in power and money along with O Panneerselvam and Edappadi Palaniswami.