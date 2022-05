சீட்டே கேட்காதவருக்கு சீட்டா? அதிமுகவில் நிலவும் அதிருப்தி! பஞ்சாயத்தை சமாளிக்கும் தலைமை!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ராஜ்யசபா சீட்டே கேட்காத ஒருவருக்கு எப்படி சீட் கொடுக்கலாம் என அதிமுக தலைமைக்கு நெருக்கடி கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளனர் அக்கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்கள் சிலர்.

கட்சிக்காக உழைத்ததில் தாங்கள் எந்த வகையில் குறைந்துவிட்டோம் என்கிற வகையில் சீட் கிடைக்காதவர்களின் குரல் ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

இவர்களை சமாதானப்படுத்தும் பணிகளில் அதிமுக துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.பி.முனுசாமி ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

Those who did not get the Rajya Sabha seat in the AIADMK were disappointed