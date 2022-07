எங்க இருந்துயா வர்றீங்க! நடிகர்களுக்கே டஃப் கொடுக்கும் கூட்டம்! யார் இந்த டிடிஎஃப் வாசன்! பின்னணி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : யாருயா நீ? இவ்வளவு நாளா எங்க இருந்த? என்று கேட்கும் அளவுக்கு யூடியூபில் மிகப் பிரபலமான டிடிஎஃப் வாசன் பிறந்த நாளை ஒட்டி அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் தெரிவிக்க ஆயிரக்கணக்கில் இளைஞர்கள் கூடியதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. நடிகர்களுக்கே டப் கொடுக்கும் வகையில் கூட்டம் கூடுவதன் பின்னணி என்ன..?

சமூக வலைதளங்களின் ஆதிக்கம் கடந்த சில ஆண்டுகளாக மிக அதிகமாக வருகிறது குறிப்பாக ரிலையன்ஸ் நிறுவனம், ஜியோ நெட்வொர்க் மூலம் இணையத்தை இலவசம் என அறிவிக்க youtube. பேஸ்புக் லைவ் என பல நாட்களாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த சிங்கங்கள் வீறு கொண்டு எழுந்தது.

யூடியூபில் தனித்தனியாக சேனல்கள் ஆரம்பித்து தற்போது பலரும் கலக்கி வருகின்றனர். அதற்கு முன்னர் யூடியூப் சேனல்கள் என்பது தொலைக்காட்சி சேனல்களை விட அதிக மதிப்பு வாய்ந்ததாக இருந்தது. ஆனால் தற்போது செல்போன்கள், அளவில்லா இன்டர்நெட் வசதிகள் மூலம் உலகமே கைக்குள் வந்துவிட்டது போல அனைவரும் ஆளுக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல்களை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

Thousands of youngsters gathered to wish YouTube's most popular TTF Vasan on his birthday, causing traffic jams. What is the background of the crowd gathering to give a dub to the actors..?