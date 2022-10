எதிர்கட்சி துணைத்தலைவர் யார்..நேரில் முறையிட்ட இபிஎஸ்..சபாநாயகர் அப்பாவு வைத்த சஸ்பென்ஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சட்டசபையில் எதிர்கட்சி துணைத்தலைவர் விவகாரம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்களும் சபாநாயகர் அப்பாவுவை நேரில் சந்தித்து முறையிட்டனர். எதிர்கட்சி துணைத்தலைவர் யார் என்று சட்டசபையில் அறிவிப்பதாக கூறியுள்ளார் சபாநாயகர் அப்பாவு.

தமிழக சட்டசபையில் எப்போதுமே ஆளும்கட்சி, எதிர்கட்சி இடையேயான விவாதங்களில்தான் அனல் பறக்கும். ஆனால் பிரதான எதிர்கட்சியான அதிமுகவே ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் அணிகள் என இரண்டாக பிளவு பட்டு கிடப்பதால் சட்டசபைக்குள் அனல் காற்று வேறு திசையில் வீசுகிறது.

எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, எதிர்கட்சி துணைத்தலைவர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் அருகே அமருவதுதான் இப்போதைய பிரச்சினை. அதற்கான காரணமே அதிமுகவில் நடைபெறும் உள்கட்சி பூசல்தான்.

English summary

Edappadi Palanisami and his supporting MLAs are going to meet Speaker Appavu in person to complain about the issue of Deputy Leader of Opposition in the Assembly.