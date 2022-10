எடப்பாடி தரப்பு எம்எல்ஏக்களுக்கு ஒரு நாள் தடை! கருணாநிதிக்கு இடம் தராதவர்கள் நீங்க.. அப்பாவு குட்டு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: சட்டசபை நிகழ்வில் இன்று பங்கேற்க எடப்பாடி பழனிசாமி அணி எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு தடை விதித்துள்ளார் சபாநாயகர் அப்பாவு.

முதலில் 2 நாட்கள் சட்டசபை நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க சபாநாயகர் அப்பாவு தடை விதித்த நிலையில் அவை முன்னவரும், மூத்த அமைச்சருமான துரைமுருகன் கோரிக்கையை ஏற்று தடையை ஒரு நாளாக குறைக்கப்பட்டது.

சட்டசபையில் இந்த இடத்தில் இன்னாரை அமரவைக்க வேண்டும், அமர வைக்ககூடாது என்று சொல்வதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை என சபாநாயகர் அப்பாவு மிகத் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

கலகமா பண்றீங்க.. ஆவேசமான அப்பாவு.. எடப்பாடி தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏக்களை வெளியேற்ற உத்தரவு

English summary

Speaker Appavu has banned Edappadi Palaniswami MLAs from participating in the assembly event today. At first, Speaker Appavu banned AIADMK Members from participating in the assembly programs for 2 days, but the ban was reduced to one day after accepting the request of their predecessor and senior minister Duraimurugan.