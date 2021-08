தமிழக பட்ஜெட்: அன்று அன்பில் மகேஷ் தந்த வாக்குறுதி.. நாளை நிறைவேறுமா.. எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: வாழை விவசாயத்தை காக்கும் வகையில், பள்ளி மாணவர்களுக்கான மதிய உணவு திட்டத்தில் வாழைப் பழத்தை சேர்க்க வேண்டும் என்று டெல்டா வாழை விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்னனர்.

2021-22ஆம் நிதியாண்டிற்கான முழு பட்ஜெட் எப்போது தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வந்த நிலையில், இன்றைய தினம் பட்ஜெட் தொடங்கி உள்ளது..

சட்டமன்றத்தில் நிதித்துறை அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தமிழக பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வருகிறார். பழனிவேல் தியாகராஜன் தாக்கல் செய்யும் முதல் பட்ஜெட் இது என்பதால் எதிர்பார்ப்புகள் கூடி உள்ளது..

தமிழக அரசின் முதல் இ பட்ஜெட்.. கொரோனா நெகடிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே சட்டசபையில் அனுமதி

Tamil Nadu Budget (தமிழக பட்ஜெட்) 2021: There is a high expectations among the people that will ruling DMK Govt fulfill the farmers demand in Tamil Nadu First E-budget. திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் விவசாயிகள் நலனுக்கான பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டிருந்தது.. அவைகளில் பெரும்பாலும் இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்படலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுவதாலும், இந்த ஆண்டு விவசாயத்திற்கு என்றே தனி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ளதாலும் பெருமளவு விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என்றே நம்பப்படுகிறது.