பங்குனி உத்திரம் பவுர்ணமி... நல்ல நேரத்தில் பட்ஜெட் உரையை வாசித்த பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்

சென்னை: தமிழக நிதிநிலை அறிக்கையை வெள்ளிக்கிழமை பவுர்ணமி பங்குனி உத்திரம் நாளில் நல்ல நேரத்தில் தாக்கல் தாக்கல் செய்துள்ளார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

2022-23ஆம் நிதியாண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தமிழக நிதியமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் ராஜன் இன்று சட்டசபையில் தாக்கல் செய்தார்.

பிணியின்மை செல்வம் விளைவின்பம் ஏமம்

அணியென்ப நாட்டிற்கிவ் வைந்து

என்ற திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பட்ஜெட் உரையை வாசித்தார் நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன்.

மக்களுக்கு நோயற்ற வாழ்வு, விளைச்சல் மிகுதி, பொருளாதார வளம், இன்ப நிலை, உரிய பாதுகாப்பு ஆகிய ஐந்தும் ஒரு நாட்டுக்கு அழகு எனக் கூறப்படுபவைகளாகும் என்பது இத் திருக்குறளின் விளக்கமாகும்.

சென்னைக்கு நற்செய்தி.. மாறப்போகிறது ஈசிஆர்... அறிவித்தார் பிடிஆர்.. தமிழக அரசின் அதிரடி..!

PTR Palanivel Thiagarajan has filed the financial statement of Tamil Nadu in a timely manner on the day of Pavurnami Panguni Uthiram on Friday.