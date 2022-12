எப்படி இருக்கீங்க அங்கிள்? முதல்வரை நெகிழவைத்த சிறுமி டானியா! போனில் பேசி நம்பிக்கையூட்டிய ஸ்டாலின்!

Chennai

சென்னை : தமிழக அரசின் நடவடிக்கையால், முக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்ட சிறுமி டானியா இரண்டாவது கட்ட சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவரிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அலைபேசி மூலம் நலம் விசாரித்தார். அமைச்சர் நாசர் நேரில் சென்று சிறுமி டானியாவிடம் நலம் விசாரித்த நிலையில், அவரது அலைபேசி மூலம் முதல்வர் ஸ்டாலின், டானியா மற்றும் அவரது தாயாரிடம் பேசினார்.

அரியவகை முகச்சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆவடி சிறுமி டானியா, தனக்கு சிகிச்சை அளிக்க தமிழக முதல்வர் உதவ வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார். இதையறிந்த முதலமைச்சர், அந்த சிறுமிக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்க உத்தரவிட்டார். அதன்படி சமீபத்தில் அறுவை சிகிச்சை நடைபெற்றது.

இரண்டாம் கட்ட சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சிறுமி டான்யாவிடம் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அலைபேசி வாயிலாக நலம் விசாரித்தார். இந்த நிகழ்வு நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Tanya, who underwent facial surgery, has been admitted to the hospital for the second stage of treatment, Chief Minister M. K. Stalin inquired about her health over the phone. While Minister Nasser went in person to inquire about the well-being of the girl Tania, Chief Minister Stalin spoke to Tanya and her mother through phone.