இந்தி திணிப்பு.. நேருவின் உறுதிமொழி! அமித்ஷாவை கண்டிக்கிறேன்.. மோடி தலையிடனும் -வெகுண்டெழுந்த கே.எஸ்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: அலுவல் மொழிக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு கூட்டத்தில் இந்தியை திணிக்கும் வகையில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றியிருப்பதற்காக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்தியில் பா.ஜ.க. ஆட்சி அமைந்தவுடன், இந்தி பேசாத மாநிலங்கள் மீது இந்தியை திணிக்கிற போக்கு பல்வேறு வகைகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. ஒரே நாடு - ஒரே மொழி, ஒரே நாடு - ஒரே நுழைவுத் தேர்வு, ஒரே நாடு - ஒரே குடும்ப அட்டை, ஒரே நாடு- ஒரே வரி, ஒரே நாடு - ஒரே தேர்தல் என்ற இலக்கினை நோக்கி மோடி ஆட்சி செயல்பட்டு வருகிறது.

இதன்மூலம் ஒன்றிய அரசு அதிகாரங்களை குவிக்கிற வகையில் மாநில அரசின் உரிமைகளை பறித்து வருகிறது. பொதுப் பட்டியலில் உள்ள அதிகாரங்களை எதேச்சதிகாரமாக கபளீகரம் செய்து வருகிறது. அரசமைப்புச் சட்டத்திற்கு விரோதமாக மாநில உரிமைகள் பறிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

