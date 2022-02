'நீட்' விலக்கு விவகாரத்தில் திமுக அரசின் இயலாமை அம்பலமாகியுள்ளது'.. ஜெயக்குமார் பரபர குற்றச்சாட்டு

Chennai

சென்னை: தமிழக அரசின் நீட் விலக்கு மசோதாவை சபாநாயகருக்கே ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி திருப்பி அனுப்பிய நிலையில் நீட் விலக்கு விவகாரத்தில் திமுகவின் இயலாமை வெளிப்பட்டுள்ளது என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி, ஓமியோபதி உட்பட இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு 'நீட்' என்னும் நுழைவு தேர்வை ஆண்டுதோறும் மத்திய அரசு நடத்தி வருகிறது. தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 'நீட்' தேர்வுக்கு தொடர்ந்து எதிர்த்து தெரிவித்து வருகிறது.

தமிழக அரசு vs ஆளுநர்.. உரசலின் உச்சம்! நீட் பிரச்சினையில் அடுத்து என்ன செய்ய முடியும் அரசு? விளக்கம்

