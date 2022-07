விலையில்லா லேப்டாப் எப்போ? அத மொதல்ல தூக்குங்க.. பறந்த அதிரடி உத்தரவு - எப்படியோ.. மாணவர்கள் ஹேப்பி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கடந்த 3 ஆண்டுகளாக அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா லேப்டாப்கள் வழங்கப்படாத நிலையில், அதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய உத்தரவு ஒன்றைப் பிறப்பித்துள்ளது.

2011-ஆம் ஆண்டு முதல் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 12-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக மடிக்கணினிகள் வழங்கப்படவில்லை.

தற்போது திமுக ஆட்சியில் இருப்பதால் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கும் இலவச மடிக்கணினிகளில் முன்னாள் முதல்வர்கள் ஜெயலலிதா, எடப்பாடி பழனிசாமி புகைப்படங்களை நீக்க பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

வேகவேகமாக ஏறி ஓ.பன்னீர்செல்வம் வீட்டு முன்பு இருந்த சிசிடிவி கேமராவை கழற்றிய நபர்.. பின்னணி என்ன?

English summary

TN school education department has ordered the removal of photos of former chief ministers Jayalalithaa and Edappadi Palaniswami on free laptops to be given to students.