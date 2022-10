உருவானது தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம்! அசத்தல் முன்னெடுப்பு!

Chennai

சென்னை: கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், கைம்பெண்கள் (விதவைகள்), ஆகியோரின் நலனுக்காக தமிழ்நாடு கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம் என்ற புதிய வாரியத்தை உருவாக்கியுள்ளது தமிழக அரசு.

பெண் தொழில் முனைவோர் உட்பட 14 உறுப்பினர்களை கொண்டு ஆதரவற்ற மகளிர் நலனுக்காக இந்த வாரியம் இயங்கவுள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

The Government of Tamil Nadu has formed a new board called Destitute Women Welfare Board for the welfare of women abandoned by their husbands.