பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள்: தேர்ச்சி சதவீதத்தில் முதல் மாவட்டம், கடைசி மாவட்டம் எது தெரியுமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதத்தில் எந்த மாவட்டம் முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது, எந்த மாவட்டம் கடைசி இடத்தை பிடித்திருக்கிறது தெரியுமா?

10th 12th Result | அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி முழு விபரம் | Oneindia Tamil

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை 10 மணிக்கு வெளியானது. சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக அரங்கில் தேர்வு முடிவை வெளியிட்டார் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி.

தமிழகத்தில் பிளஸ் 2 பொதுத் தேர்வை 3,119 மையங்களில் 8 லட்சத்து 37 ஆயிரத்து 317 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர். இந்த நிலையில் பிளஸ் 2 தேர்வில் தேர்ச்சி சதவீதத்தில் முதலிடத்தை பெரம்பலூர் மாவட்டம் பிடித்துள்ளது. இந்த மாவட்டத்தில் 97.95 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அடுத்தடுத்த இடத்தில் விருதுநகர் (97.27%), ராமநாதபுரம் (97.02%) உள்ளது.

+2 Result: தமிழ்நாடு 12ம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது.. ரிசல்ட்டை எப்படி பார்ப்பது?

English summary

TN Plus 2 Result 2022: Perambalur district has the first one secured 97.95 percentage of passed percentage. Vellore district has the least one.