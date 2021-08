நீட் தேர்வு, அரசு கலை கல்லூரிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க.. இன்றே கடைசி நாள்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வுக்கும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள 143 அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரிகளில் சேர்வதற்கும் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க இன்றே (ஆகஸ்ட் 10) கடைசி நாளாகும்.

இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் கடந்த ஆண்டு தொங்கியது முதலே பள்ளி, கல்லூரிகள் மூடப்பட்டன. ஆன்லைன் முறையிலேயே பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன.

ஆன்லைன் கல்வி கற்க இயலாத மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில் கல்வி தொலைக்காட்சி என்ற புதிய டிவி சேனலும் தொடங்கப்பட்டது.

English summary

today is the last day to apply to the government college of arts and sciences. very little number of gove school students applied for NEET.