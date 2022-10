பொதுமக்கள் கவனத்திற்கு.. சென்னையில் நாளை போக்குவரத்து மாற்றம்! காலை 7 டூ மாலை 6! முழு விவரம் இங்கே!

Chennai

சென்னை: மெட்ரோ ரயில் பணிகள், திமுக பொதுக்குழு, விழிப்புணர்வு மராத்தான் ஓட்டம், என காவல்துறையின் அனுமதி பெற்ற பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நாளை சென்னையில் நடைபெறவிருப்பதால் போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனை முன்கூட்டியே அறிந்து கொள்வதன் மூலம் தேவையற்ற அலைச்சல்களை தவிர்க்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை மக்களுக்கும் சென்னையில் வசித்து வரும் வெளியூர்காரர்களுக்கும் இந்த தகவல் பயனுள்ளதாக இருக்கும்

இதனிடையே போக்குவரத்து காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின் விவரம் வருமாறு;

Traffic has been changed as various programs approved by the police such as metro train works, DMK general committee, awareness marathon run are going to be held in Chennai tomorrow.