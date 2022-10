ஒன்னாவா? செல்லாது செல்லாது.. சசிகலாவுக்கு ஜெர்க் கொடுத்த டிடிவி! வண்டியைக் கட்டும் ’சவுத்’ தலைகள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவின் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு நெருக்கடி கொடுக்கும் வகையில் கூட்டணி அமைக்கலாம் என எதிர்பார்த்து இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளிக்கும் வகையில் பேசி இருக்கிறார் டிடிவி தினகரன். குறிப்பாக சசிகலா குறித்த அவரது பேச்சு தென் மாவட்டங்களில் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

எம்ஜிஆர் தோற்றுவித்து ஜெயலலிதாவால் ராணுவ கட்டுப்பாட்டோடு வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட இயக்கமான அதிமுக தற்போது மிகவும் சிக்கலான சூழலை சந்தித்து வருகிறது. எடப்பாடி - ஓபிஎஸ் இடையேயான அதிகார யுத்தத்தால் ஒரு எதிர்க்கட்சியாக கூட செயல்ப முடியாத அவல் நிலையில் இருப்பதாக தொண்டர்கள் புலம்புகின்றனர்.

ஜெயலலிதா மனைவிக்கு பிறகு அவரது தோழியான சசிகலா முதல்வராக பரவி ஏற்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் நீதிமன்ற தீர்ப்பு காரணமாக அவர் சிறை செல்ல நேர்ந்தது.இதனை அடுத்து நாளுக்கு நாள் யார் பெரியவர் என்ற யுத்தத்திலேயே ஐந்து ஆண்டுகள் கழிந்து விட்டது.

English summary

TTV Dhinakaran has spoken to give shock treatment to O. Panneerselvath, who was expecting to form an alliance to put pressure on AIADMK's Edappadi Palaniswami. Especially, his speech about Sasikala has created strong vibrations in the southern districts.