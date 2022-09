இனிமே எங்க ஆட்டம் வெறித்தனமா இருக்கும்? ’சவுத்’தில் களமிறங்கும் மாஜி! ஓபிஎஸ்க்கு அவ்ளோ தான் போலயே!

Chennai

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது பின்னடைவை சந்தித்து வரும் நிலையில் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் மட்டுமல்லாது, தென் மாவட்டங்களில் இருக்கும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் மற்றும் சசிகலாவின் ஆதரவாளர்களையும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்புக்கு கொண்டுவர முன்னாள் அமைச்சர் ஒருவருக்கு அசைன்மென்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் அதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு பின்னதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் கை ஓங்கி வரும் நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு ஆதரவாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியானது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் தற்போது இருக்கும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்களை தங்கள் தரப்புக்கு இழுத்து விட்டால் முழுமையாக ஓரம் கட்டிவிடலாம் என நினைத்திருக்கிறது எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு. இதற்கான முயற்சிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன.

A former minister has been given an assignment to bring Amma Makkal Munnetra Kazhagam and Sasikala's supporters in the southern districts to the side of Edappadi Palanichami, and preliminary work is underway.